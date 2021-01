Gualdo Tadino, nessun positivo tra alunni e insegnanti delle due classi in isolamento

Pubblicità

La notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a Gualdo Tadino è arrivata nel giorno in cui la città festeggiava il suo patrono: nessuno, tra alunni e insegnanti, delle due classi quinte della primaria “Tittarelli”, finiti ieri in isolamento fiduciario, è risultato positivo al tampone molecolare. Così a Gualdo Tadino prosegue il trend che vede, ormai da qualche giorno, più guariti che positivi. Anche oggi 5 persone hanno accantonato il coronavirus a fronte di 1 nuovo caso. Gli attualmente positivi nel territorio gualdese scendono così a 129.

In Umbria la situazione è invariata nei numeri rispetto a ieri, tranne purtroppo 4 nuovi decessi che portano il totale a 682. 232 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore su 3.048 tamponi esaminati (percentuale di positività del 7,61%, 0,5% in più rispetto a ieri), 228 i guariti, con gli attualmente positivi che rimangono 4.489.

Anche i ricoverati in ospedale non subiscono variazioni, rimanendo 328 di cui 50 (1 in meno) in terapia intensiva. 36 persone in più in isolamento fiduciario per complessive 5.977.