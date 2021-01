Sanità umbra: codice CUN e una App per monitorare la situazione dei P.S.

Pubblicità

Dal 15 gennaio 2021 la Regione Umbria ha attivato un nuovo servizio collegato all’App Immuni che consente ai cittadini che effettuano il test con tampone molecolare, di segnalare autonomamente la propria positività al Covid-19 tramite il supporto di un call center dedicato che risponde al numero verde 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle 20.

Ad ogni tampone effettuato si riceverà un codice univoco nazionale (CUN) seguito da 10 caratteri alfanumerici. Il codice viene comunicato tramite SMS ai cittadini che effettuano il test molecolare. Questo codice dovrà essere comunicato al Call Center solo da coloro che avevano già installato l’App Immuni sui propri smartphone prima di risultare positivi al SARS-CoV-2.

Attraverso il Call Center sarà possibile avvisare gli altri utenti Immuni che possono essere entrati in contatto stretto con i cittadini risultati positivi al tampone contribuendo così a bloccare la catena del contagio. Clicca qui per istruzioni più dettagliate.

La Regione Umbria ha anche presentato una App che si chiama SanitApp, un nuovo servizio telematico per avere informazioni sui servizi sanitari, come la visualizzazione su mappa dei pronto soccorso più vicini, il numero e il colore del codice delle persone in attesa, oltre al tempo di attesa.

Si tratta di un servizio utile per gli umbri, ma anche per tutti coloro che, trovandosi in Umbria, avranno la necessità di recarsi al pronto soccorso. L’App è scaricabile dalle piattaforme Apple e Android (sotto una schermata).