Confcommercio: “Orte-Falconara, sì ai lavori, no alla variante”

Dopo anni di attesa, il raddoppio e relativo completamento della tratta ferroviaria Orte-Falconara, tra le opere inserite nel Recovery Plan approvato dal Consiglio dei Ministri, potrebbe ora diventare realtà. “A patto che non si perseguano strade tortuose che allontanerebbero nel tempo, forse per sempre, un’opera giudicata da tutti strategica per il collegamento di persone e merci – dicono dalla sede di Gualdo Tadino di Confcommercio Umbria, che sostiene la linea espressa dai sindaci della fascia che interessa i Comuni da Fossato di Vico a Valtopina, che difendono il tracciato già esistente e immediatamente cantierabile, rigettando fermamente ogni ipotesi di variante.

“Noi crediamo che ci sia invece la necessità che il progetto iniziale venga implementato – scrive il presidente di Confcommercio Gualdo Tadino Aurelio Pucci – Visto il perdurare della crisi economica in cui versano le aziende della nostra fascia appenninica, aggravato dalla stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la realizzazione di una linea ferroviaria veloce a servizio delle imprese e dei cittadini verrebbe a rappresentare un tassello fondamentale per la ripartenza della nostra economia e la circolazione delle persone. Confidiamo, quindi, che l’opera sia immediatamente cantierabile secondo il tracciato già esistente e nel pieno rispetto del progetto di realizzazione già da tempo individuato. I nostri Comuni – conclude il presidente di Confcommercio Gualdo Tadino – non possono perdere questa occasione straordinaria”.