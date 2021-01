Covid, anche a Gualdo Tadino test rapidi gratuiti per studenti e personale scolastico

Pubblicità

Dalla giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio, per contrastare la diffusione del coronavirus sono iniziate alcune attività di testing al fine di riprendere in sicurezza l’attività didattica delle scuole superiori. A tal proposito la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla salute Luca Coletto, ha approvato un accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca dell’infezione Covid-19, stanziando un finanziamento da un milione di euro.

A questa iniziativa ha aderito a Gualdo Tadino la Farmacia Capeci. “Dal 19 gennaio sarà possibile effettuare, previo appuntamento e senza obbligo di ricetta medica, i test diagnostici rapidi per SARS-COV-2 – riporta una nota della farmacia – Per gli studenti, gli insegnanti e il personale degli Istituti Superiori di secondo grado il test è gratuito (perché a carico del SSN) e potrà essere ripetuto solo dopo 30 giorni.” Diversamente il costo è di 22 euro per l’antigenico rapido e 20 euro per il sierologico.

Il test antigenico rapido viene eseguito nelle farmacie che hanno aderito a questa iniziativa e che sono dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. “Questa attività permetterà di valutare la situazione epidemiologica per età e classi in modo da studiare anche la curva di trasmissione del virus a livello familiare”, evidenzia l’assessore Coletto.

In seguito all’accordo tra Regione e farmacie, il test può essere effettuato una volta al mese, su appuntamento, preferibilmente pomeridiano, e previa compilazione di un modulo di autocertificazione. Le farmacie che aderiscono all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al Servizio Farmaceutico competente e ad Umbria Digitale.

A coloro che aderiranno al progetto di testing verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto, le misure di sicurezza previste che lo riguardano e saranno consegnati apposita informativa sul progetto e sul trattamento dati e un modulo per il consenso informato. A sua volta il farmacista, accedendo al Sistema CUP con le credenziali già disponibili per la farmacia, eseguirà l’accettazione, inserirà a sistema l’esito, positivo o negativo, del test e la mail della persona che riceve il risultato con il numero di cellulare.

In caso di esito positivo il farmacista raccomanderà l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma eseguito dall’ISP dell’AUSL di assistenza.

La comunicazione di test negativo viene ricevuta dalla persona via mail. In caso di positività la mail sarà ricevuta anche dal MMG/PLS che potrà prenotare il tampone molecolare presso i drive in e all’ISP.

Il test potrà essere ripetuto da parte di uno stesso cittadino aderente al progetto non prima di 30 giorni dal precedente test eseguito presso una farmacia.