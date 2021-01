Covid, boom di guariti a Gualdo Tadino. Netto calo degli attualmente positivi

Pubblicità

Boom di guariti a Gualdo Tadino, con 27 persone che si sono messe alle spalle il Covid-19 nelle ultime 48 ore a fronte di 7 nuovi casi. Gli attualmente positivi residenti nel territorio comunale tornano così sotto i cento, attestandosi a 87. Per trovare questo dato bisogna risalire al 6 dicembre 2020, quando i positivi erano in ascesa.

“Dopo tanto tempo torniamo a numeri a due cifre, una tappa importante di un cammino che ci vedrà arrivare al traguardo tutti insieme, speriamo il prima possibile!”, ha commentato il sindaco Massimiliano Presciutti.

In Umbria sono 225 i nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.089 tamponi esaminati, con la percentuale di positività che si attesta al 5,5%. 164 i guariti e altri 5 decessi, con il numero totale che sale a 706. 56 in più gli attualmente positivi per complessivi 4.636.

6 ricoveri in più in ospedale rispetto a ieri, con 339 persone presenti nei reparti Covid dei nosocomi umbri, dei quali 47 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. 128 umbri in meno si trovano in isolamento fiduciario, ne rimangono 5.974.