Servizi sociali e lotta alla povertà, in arrivo i bandi per richiedere contributi

Da domani saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino quattro bandi aventi come tema “Sanità, Servizi Sociali e lotta alla povertà”, che serviranno ad aiutare i cittadini più in difficoltà aventi i requisiti necessari per accedervi.

“Si tratta di quattro misure provenienti dai fondi regionali POR FSE – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Barbara Bucari – per sostenere famiglie e anziani in un momento di grande disagio come quello che stiamo vivendo. Le risorse sicuramente non serviranno a coprire le numerose richieste che provengono dalla popolazione di questo territorio, già colpito dalla crisi economica, ma serviranno insieme a quelle già stanziate nel 2020, sia direttamente dal Comune che da Stato e Regione, a sopperire alle prime necessità dei nuclei più in difficoltà”.

Questi i contenuti in sintesi dei 4 bandi:

1) “Noinsieme Contributi economici e servizi di accompagnamento per l’uscita dall’emergenza Covid-19”

E’ un bando che ha la finalità di selezionare e raggiungere le persone che si trovano in una situazione di disagio sociale ed economico, causato anche dall’emergenza sanitaria Covid-19, al fine di dare una risposta al grave stato di bisogno. L’importo complessivo erogato per l’intervento è pari ad un massimo di 3.000 € per destinatario (400 € contributo medio mensile attraverso buoni spesa per l’acquisto di bene di prima necessità e medicinali. 300 € destinati al pagamento delle utenze domestiche. 300 € destinati al servizio di informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e orientamento. Il termine per la presentazione delle domande è il 27 febbraio 2021.

2) “Family Tech” – contributi a famiglie per l’acquisto o il noleggio di strumentazione tecnologica utile per l’accesso a servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali.

Il bando si rivolge alla selezione per l’accesso a contributi concessi a famiglie per l’acquisto o il noleggio di strumentazione tecnologica per la realizzazione di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza, funzionali allo svolgimento dei relativi servizi socio assistenziali, socio educativi e socio ricreativi. L’intervento è finalizzato a ridurre le diseguaglianze tra le famiglie nell’accesso ai servizi sopra menzionati per ridurre il digital divide accentuato dall’epidemia Covid-19. Il contributo (ammontare massimo di 600 € a nucleo familiare) per l’acquisto o noleggio di strumentazione tecnologica (esempio PC, tablet, connessione internet, ecc) sarà erogato a seguito dell’approvazione di una graduatoria destinata a tutta la Zona sociale 7 per una dotazione finanziaria complessiva di 30.668 euro. Il termine per la presentazione delle domande è il 27 febbraio 2021.

3) Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità”.

Il bando finanzia misure volte al rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, al fine di riconoscere loro indipendenza e partecipazione alla vita sociale e culturale, in una prospettiva di invecchiamento “dinamico” basato su un’idea di società per tutte le età, multi generazionale. La misura promuove l’incontro tra le diverse responsabilità (familiari, professionali, comunità territoriali, ecc.) e tra le diverse generazioni, la crescita di un mercato del lavoro regolare, l’integrazione tra i diversi settori delle politiche sociali, sociosanitarie, del lavoro e della formazione professionale, sostenendo la persona anziana non autosufficiente e la sua famiglia nelle scelte maggiormente rispondenti ai propri bisogni, al fine di incoraggiare l’assunzione di assistenti familiari di promuovere la qualità dell’intervento prestato e di coadiuvare la famiglia nel lavoro di assistenza con l’obiettivo di ridurre il numero di inserimenti in struttura residenziale. Il contributo è concesso per un importo massimo di 3000 € per l’assunzione, con regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di un assistente familiare per un orario minimo di 24 ore settimanali e per una durata del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi. Termine presentazione delle domande: 31 gennaio – 28 febbraio – 31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno 2021

4) Contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli.

Il bando si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno quattro figli. L’intervento, consiste nell’erogazione di un contributo economico per l’anno 2021 alle persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo, che è pari a 150 € per ogni figlio minore del nucleo familiare in questione ed è concesso a seguito di presentazione della domanda e successiva approvazione di una graduatoria. La zona sociale n.7 destina, per il presente avviso, una dotazione finanziaria complessiva di 10.777,15 euro. Il termine di presentazione delle domande è il 27 febbraio 2021.

Laddove le domande ammesse al finanziamento risultino in maniera inferiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili sarà possibile presentare domanda dal 15 marzo 2021 al 30 Aprile 2021 fino ad esaurimento risorse. Per maggiori informazioni è possibile chiamare gli Uffici Servizi Sociali del Comune di Gualdo Tadino al numero 075.9140259.