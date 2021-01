Covid: in Umbria e a Gualdo Tadino diminuiscono gli attualmente positivi

Pubblicità

277 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.576 tamponi analizzati, con la percentuale di positività che sale di poco più due punti attestandosi al 7,74%. 300 i guariti ma, purtroppo, altri 8 decessi, con il totale che sale a 714. Calano leggermente gli attualmente positivi nella regione (-31): 4.605.

Diminuisce la pressione sugli ospedali umbri con 10 ricoverati in meno. A questa mattina erano 329 le persone presenti nei reparti Covid, con 46 (1 in meno) in terapia intensiva. Risalgono gli umbri in isolamento fiduciario (+119): ad oggi sono 6.093 le persone raggiunte da questo provvedimento.

A Gualdo Tadino prosegue la discesa degli attualmente positivi. Dopo i 22 guariti di ieri, anche oggi sono diversi i gualdesi guariti, 13, con 2 nuovi casi. Gli attualmente positivi scendono così a 76.