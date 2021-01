Gualdo Tadino ha dato l’addio a Mario Tantari, ex segretario comunale e assessore

Pubblicità

Nella serata di lunedì scorso è venuto a mancare Mario Tantari, 76 anni, per molti anni segretario comunale a Gualdo Tadino e dal 2014 al 2017 assessore esterno al bilancio nella prima giunta Presciutti.

Molto conosciuto in città per la sua attività professionale e per i suoi trascorsi da calciatore, Mario Tantari, dopo aver conseguito la laurea, aveva ricoperto il ruolo di segretario comunale in diversi enti, tra cui Sigillo e Gualdo Tadino.

Nel 2014 era entrato da esterno a far parte della giunta comunale come assessore al bilancio, ruolo dal quale si dimise per motivi personali nel giugno del 2017.

Negli anni Sessanta è stato uno dei migliori talenti del Gualdo Calcio, maglia che ha indossato per diversi anni. I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.