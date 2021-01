“Autorità, potere, democrazia”: il Cafè Philo torna con sei appuntamenti

Pubblicità

L’assalto armato al Parlamento degli Stati Uniti, le incertezze, talvolta le debolezze delle istituzioni democratiche e dello Stato di Diritto anche in Italia di fronte alla crisi pandemica mondiale, la quotidiana messa in discussione della credibilità della ricerca scientifica, una comunicazione generale che appare spesso confusa e sbagliata, il ruolo sempre più forte e ambiguo dei social network, sono questi alcuni degli spunti che daranno vita ai sei incontri programmati dal Cafè Philo di Gualdo Tadino fino ad aprile prossimo, ognuno dei quali declinerà a suo modo il tema uguale per tutti, dal titolo: “Autorità, potere, democrazia: rapporto in trasformazione o in pericolo?”.

Come ormai ripreso da ottobre 2020, dopo la prima esperienza del lockdown di un anno fa, il caffè filosofico gualdese si riunisce in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, a cui chiunque può accedere richiedendo il link che, di volta in volta, verrà creato.

Si comincia già questo mese, con il primo dei sei appuntamenti, in programma sabato 30 gennaio, con inizio alle ore 21, curato da Mario Fioriti. Si proseguirà poi con il seguente calendario: – Sabato 20 febbraio, ore 21, insieme a Maria Donzelli; – Venerdì 5 marzo, ore 21, insieme a Silvia Surano; – Sabato 13 marzo, ore 21, insieme a Monica Pica; – Giovedì 1 aprile, ore 21, insieme a Eleonora Luzi – Venerdì 23 aprile, ore 21, insieme a Giuseppe Fabiano

Per ogni data verrà fornita una precedente informazione sulla specifica tematica in discussione, fermo restando che il calendario, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, potrebbe subire delle modifiche in caso di cambiamenti significativi delle misure per contenere la pandemia.

Per partecipare agli incontri, come sempre aperti a tutti, è necessario richiedere il link di accesso con un messaggio alle pagine Facebook o Instagram de “El Grottino” oppure al numero Whatsapp 333.3448014.

Per richiedere il link di accesso e per qualunque altra informazione o comunicazione, è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: cafephilogualdo@gmail.com