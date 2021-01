Anche Fossato di Vico aderisce alla campagna anti-Covid. Oltre mille i test già effettuati in Umbria

Pubblicità

Nei primi tre giorni sono stati già più di mille in Umbria (esattamente 1.029, di cui 661 per alunni e corpo docente) i test diagnostici rapidi per il Covid-19 eseguiti nelle farmacie aderenti alla campagna dedicata agli studenti, al personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria, ma anche ai privati cittadini.

Anche la Farmacia del Sagittario di Fossato di Vico ha aderito a questa campagna promossa dalla Regione Umbria, in collaborazione con le farmacie pubbliche e private del territorio.

I test per rilevare la presenza del virus Sars-CoV-2 sono gratuiti per gli studenti e per il personale scolastico degli istituti secondari di secondo grado, mentre per tutti gli altri cittadini, che sono comunque liberi di poter usufruire del servizio, avranno un costo di 22 euro.

I risultati verranno caricati sulla piattaforma CUP per garantire la tracciabilità dell’esito del test e qualora ci fosse un responso di positività, verrà immediatamente comunicata la necessità di una quarantena fiduciaria. Per meglio usufruire del servizio sarà necessario prenotarsi contattando la farmacia.