Coronavirus, 305 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino calano gli attualmente positivi

Sono 305 i nuovi casi di coronavirus emersi in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.228 tamponi esaminati, con la per una percentuale di positività che sale al 9,44%. 143 i guariti e altri 3 decessi, che portano il totale a 726. Crescono di 159 gli attualmente positivi, attestandosi a 4.880.

Migliora la situazione negli ospedali con 5 pazienti in meno, per un totale di 327, di cui 44 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. 254 umbri in più si trovano in isolamento fiduciario, per complessive 6.574 persone.

A Gualdo Tadino le ultime 48 ore hanno confermato il trend che vede più guariti rispetto ai nuovi casi, anche se con una differenza minore rispetto ai giorni precedenti. 11 le persone che hanno superato l’infezione a fronte di 9 nuovi casi. Gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale scendono a 74.