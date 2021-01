Coronavirus, aumentano i ricoveri. A Gualdo Tadino ancora un giorno senza nuovi casi

Pubblicità

Come ogni domenica calano i tamponi processati e di conseguenza diminuiscono i nuovi positivi: sono infatti 66, su 473 tamponi analizzati, i nuovi casi di coronavirus rilevati in Umbria nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività come ogni lunedì si alza, anche se molto meno rispetto a una settimana fa, ed è pari al 13,95%.

140 i guariti ma purtroppo anche 6 decessi che portano il totale a 746. Scendono di 80 gli attualmente positivi in Umbria per complessivi 5.032.

Crescono invece i ricoveri in ospedale, 9 in più rispetto al giorno precedente, con 347 persone che si trovano nei nosocomi regionali, delle quali 47 (nessuna variazione rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino terzo giorno senza nuovi casi e con 6 guariti. Scendono ancora, perciò, gli attualmente positivi. Ad oggi sono 59 le persone alle prese con il coronavirus residenti nel territorio comunale.