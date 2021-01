CAI Gualdo Tadino, Franco Palazzoni è il nuovo presidente

Pubblicità

Nella riunione del consiglio direttivo online di lunedì 25 gennaio il presidente della sezione di Gualdo Tadino del Club Alpino Italiano, Mauro Tavone, ha rassegnato le proprie dimissioni per inderogabili motivi personali. E’ stato quindi eletto al suo posto, nel corso della stessa seduta, Franco Palazzoni, già presidente in passato della stessa associazione.

Palazzoni ha quindi lasciato il posto da consigliere regionale del CAI a Pierdomenico Matarazzi, dato che le due cariche non sono compatibili.

Il CAI con un comunicato stampa ha ringraziato Mauro Tavone “per l’impegno, la professionalità e la correttezza dimostrati nell’espletamento del suo mandato che hanno consentito di mantenere la sezione di Gualdo Tadino tra quelle più attive per l’organizzazione di attività escursionistiche e per la promozione della nostra montagna”.

Dimissioni anche da parte del consigliere Paolo Pieretti che il CAI ha ugualmente ringraziato anche per la ricca documentazione fotografica fornita in questi anni. “Una collaborazione – dicono dal CAI- che ci auguriamo possa proseguire anche in futuro”.