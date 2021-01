Scuola: due bandi della Regione Umbria a sostegno di studenti e famiglie

Pubblicità

Sono disponibili da ieri sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino due bandi a sostegno degli studenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado. E’ quanto comunicato dall’ufficio Scuola che specifica come i bandi, emanati dalla Regione Umbria, riguardino la concessione di borse di studio a studenti della scuola primarie e secondaria di primo e secondo grado e il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni.

I richiedenti potranno registrarsi, inoltrare la domanda ed ottenere tutte le informazioni necessarie, accedendo al portale dedicato sul sito della regione dell’Umbria all’indirizzo sostegno-istruzione.regione.umbria.it. La compilazione on line delle domande potrà essere effettuata fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021. Si segnala che nel portale è presente una sezione FAQ utile a trovare risposte alle domande più frequenti.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere alla sezione “Contatti” ed inviare un messaggio oppure contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Gualdo Tadino ai numeri 075.9150235 o 075.9150259.