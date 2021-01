Covid, aumentano ancora i ricoveri. A Gualdo Tadino altro giorno di calo di attualmente positivi

Pubblicità

335 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 6.918 tamponi dei quali 3.938 molecolari. La percentuale di positività è del 4,84%. 154 i guariti con altri 7 decessi che fanno salire il totale a 767. Aumentano gli attualmente positivi (+174): complessivamente sono 5.477 gli umbri alle prese con il virus.

Ancora una crescita a doppia cifra per il secondo giorno consecutivo di pazienti ricoverati negli ospedali: 10 in più che portano il totale a 402, come quasi due mesi fa. 53 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Aumentano anche gli isolamenti fiduciari (+60), con 7.200 umbri raggiunti da questo provvedimento.

A Gualdo Tadino un altro giorno di decrescita di attualmente positivi, ma, come ieri, altri 4 sono i positivi emersi nelle ultime 24 ore. 8 i guariti che fanno scendere a 42 i casi ad oggi presenti nel territorio comunale.