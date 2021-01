Progetto Well Tree, oggi inaugurazione del Coworking in località Sassuolo

Pubblicità

Oggi, sabato 30 gennaio, alle 10,45 verrà inaugurato il Coworking Sassuolo, in località Sassuolo a Gualdo Tadino, nei pressi della frazione San Pellegrino.

L’apertura di questo spazio rappresenta un punto di svolta del Progetto Well Tree, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che vede attivamente coinvolta una vasta serie di partner tra associazioni ed enti del nostro territorio.

“Il progetto Well Tree – avevano detto all’avvio i responsabili della Coop Asad – nasce per sperimentare interventi innovativi a vantaggio dei giovani nel territorio della Fascia Appenninica, rigenerare spazi sotto-utilizzati per renderli strumenti di utilità collettiva e stimolare l’ideazione e creazione di iniziative educative, culturali, ricreative, progettuali e di impresa tra i giovani”.

I primi mesi di attività avevano portato, a fine gennaio 2020, all’inaugurazione di una sala di registrazione musicale, Wald Music Studio.

La cerimonia di questa mattina si terrà, nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, in modalità mista, consentendo la presenza soltanto ad alcuni rappresentanti delle organizzazioni attivamente coinvolte.

Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle ore 10:45 collegandosi ai seguenti link:

Google Meet: https://meet.google.com/ypq-gobn-psc

Facebook: https://www.facebook.com/welltree/live/

Il programma prevede alle 10,30 l’arrivo dei partecipanti e l’avvio del Collegamento, con i saluti introduttivi e l’inizio della cerimonia. Alle 11 taglio del nastro cui seguirà la videoconferenza aperta alla cittadinanza. Interverranno Liana Cicchi, presidente dell’Asad, Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fabrizio Stazi, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, e Barbara Bucari, assessore al welfare. Alle 12 premiazione del vincitore della Call 4 ideas “Logo Coworking Sassuolo”, Michael Famiani.