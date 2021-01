Covid, crescono i ricoveri. A Nocera pronta un’ordinanza del sindaco

Pubblicità

294 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 5.982 tamponi (dei quali 3.776 molecolari) con la percentuale di positività che si attesta al 4,91%.

167 i guariti ma purtroppo si sono verificati altri 9 decessi, che portano il totale a 781. Salgono di 118 gli attualmente positivi, per complessive 5.629 persone al momento alle prese con il coronavirus in Umbria.

La pressione sugli ospedali umbri cresce ancora: 14 i ricoverati nell’ultimo giorno, con 415 persone che attualmente si trovano nei reparti Covid dei nosocomi umbri, dei quali 54 (1 in meno) in terapia intensiva.

A Nocera Umbra, che fa parte dei 29 comuni con maggiore incidenza di positivi in rapporto al numero degli abitanti, il sindaco Giovanni Bontempi ha pubblicato una ordinanza valida per tutto il territorio comunale. “Nocera non è zona rossa – ha precisato il primo cittadino – l’ordinanza è emanata a scopo preventivo per scongiurare ulteriori peggioramenti con misure più restrittive rispetto alle attuali.”

In sintesi l’ordinanza prevede:

– coprifuoco dalle 21.00 alle 5.00 del giorno successivo;

– uscita per l’acquisto di prodotti alimentari consentita una volta al giorno e ad una sola persona per nucleo familiare;

– divieto di svolgimento della attività ludiche e di gruppo nei parchi e nelle aree pubbliche;

– divieto per le persone di sostare davanti e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici;

– divieto di utilizzare le panchine pubbliche in Piazza Umberto I, Piazza Medaglie d’Oro e Largo Bisleri;

– obbligo per i titolari di servizi pubblici di rimuovere tavoli e sedie posti esternamente l’attività

– chiusura al pubblico per l’intera giornata delle aree: giardini pubblici Ppiazza Umberto I e Largo Bisleri e l’area verde “Parco dei Frati”.

“Per quanto riguarda le scuole – ha precisato Bontempi – domani saranno regolarmente aperte e rimaniamo in attesa, così come stabilito nella riunione fra Sindaci, Regione e Direzione Sanitaria, dei documenti e dei dati sanitari del Comitato Tecnico Scientifico per valutazioni ulteriori.”

Provvedimenti restrittivi dovrebbero arrivare anche a Gubbio, dove per domani è attesa una apposita ordinanza sindacale.