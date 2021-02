Covid, aumentano ancora i ricoveri. A Gualdo Tadino 15 nuovi positivi, in quarantena una classe del “Casimiri”

Pubblicità

373 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore, di cui più dell’80% nella provincia di Perugia. I tamponi effettuati sono 3.692 molecolari e 3.832 antigenici. 178 i guariti e altri 3 decessi, che portano il totale a 813. Gli attualmente positivi crescono di 192 e arrivano a 6.191.

Continuano a crescere i numeri negli ospedali. 7 pazienti in più sono ricoverati, 438 in totale, dei quali 66 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Dopo diversi giorni di calo, tornano a salire i positivi a Gualdo Tadino. 15 nuovi casi sono emersi nelle ultime 48 ore, con 8 guariti. Gli attualmente positivi risalgono quindi a 51.

“Purtroppo tra i 15 nuovi positivi c’è un importante cluster familiare che ha costretto all’isolamento fiduciario anche una classe dell’Istituto Casimiri ed alcuni insegnanti – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Faccio un forte appello, ancora una volta, al grande senso di responsabilità di tutti. Al comparire anche di lievi sintomi influenzali contattare immediatamente il vostro medico di medicina generale e soprattutto non uscire di casa. Se avete bambini o ragazzi in età scolare non mandateli a scuola qualora manifestano sintomi lievi, ma contattate immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Vogliamo e dobbiamo lasciare le scuole aperte – ha detto ancora il primo cittadino gualdese – ma aiutateci tutti a farlo in maniera responsabile poiché i protocolli rigidissimi che adottano le scuole risultano inutili se fuori da esse non ci sono comportamenti rigorosi, anche e soprattutto da parte delle famiglie.”

Intanto sono stati effettuati nuovi tamponi all’Easp e sono risultati tutti negativi. Tutti gli ospiti e il personale hanno ricevuto la seconda dose di vaccino e si avviano all’immunizzazione.