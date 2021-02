Cerqueto: all’ospedale dopo essere stata morsa da una vipera!

Pubblicità

Può sembrare stranissimo, data la stagione, ma poche ore fa i Vigili del Fuoco di Gaifana sono intervenuti a Gualdo Tadino nella frazione di Cerqueto per catturare una vipera che si era intrufolata nell’automobile di una signora del posto. Il rettile è riuscito purtroppo, dentro la vettura, a mordere la donna che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Branca, mentre il serpente è stato liberato in zona sicura.

Qui sotto la foto scattata dai Vigili del Fuoco