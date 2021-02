Covid: crescono i ricoveri negli ospedali umbri, 26 in un giorno

Pubblicità

A poche ore dall’inizio della zona rossa nella provincia di Perugia e in sei comuni del ternano, non si arresta la pressione sugli ospedali umbri: nelle ultime 24 ore sono 26 i pazienti in più nei reparti Covid, un numero che non si registrava da diversi mesi, per un totale di 484, con altri 3 posti occupati in terapia intensiva, dove sono assistite 73 persone.

382 i nuovi casi di coronavirus emersi in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.611 tamponi molecolari e 4.010 antigenici. 177 i guariti e altri 3 decessi, che portano il totale a 834. Gli attualmente positivi raggiungono quota 6.784, 202 in più di ieri.

Intanto a Gualdo Tadino il sindaco Massimiliano Presciutti ha comunicato che, in base ai nuovi provvedimenti anti-Covid di ieri, l’isola ecologica rimarrà chiusa al pubblico fino al 21 febbraio prossimo.