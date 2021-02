Coworking Cafè: costruire spazi condivisi per idee innovative. Venerdì primo incontro

Pubblicità

Uno dei principali obiettivi che hanno portato alla realizzazione del Coworking Sassuolo a Gualdo Tadino è cercare l’incontro.

“Da un incontro può nascere qualsiasi cosa e proprio per questo è stato ritenuto importante cercare di favorirne il più possibile, attrezzando uno spazio in grado di mettere a disposizione non solo occasioni ma anche strumenti e soprattutto competenze, affinché il territorio potesse rifiorire a partire dallo slancio e dalla fantasia dei giovani chiamati a vivere tutto questo”, sottolineano i responsabili della Cooperativa Asad che gestisce la struttura.

Insieme a tanti soggetti del territorio come l’I.I.S. Raffaele Casimiri, l’associazione Educare alla vita buona, l’associazione Amici del Germoglio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, questo spazio è stato aperto nei giorni scorsi e mette a disposizione dei giovani nuove energie e risorse per crescere.

“Per comprendere meglio le potenzialità di simili occasioni ci confronteremo con chi già da tempo porta avanti queste realtà sul territorio umbro e non solo nel corso di un ciclo di incontri online su Google Meet – evidenziano gli operatori di Asad – Cominceremo da uno spazio che ci ha colpito in modo particolare nel percorso verso l’apertura del Coworking Sassuolo: il Coworking Cult – Comunity Hub Perugia.”

Aperto nel 2017 grazie alla collaborazione tra Comune, Università e la Cooperativa Borgorete, Cult mette a disposizione non solo un’aula studio nel cuore di Perugia ma anche una sala formazione, open lab per interagire e confrontarsi tra giovani competenze e un bar con prodotti a chilometro zero. In sostanza un ambiente ad oc per condividere e far crescere progetti innovativi, anche e soprattutto nel delicato momento attuale.

Venerdì 12 febbraio alle 18 se ne parlerà con alcuni soci di Borgorete. Per partecipare è sufficiente compilare un questionario disponibile al seguente link:

https://forms.gle/YL391dapBpMgYe3s8

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo coworkingsassuologualdotadino@gmail.com oppure chiamare il 342 5490109.