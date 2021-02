Umbria, 500 ricoveri. Stretta negli ospedali. Gualdo Tadino il comune con i valori più bassi.

Pubblicità

500 ricoveri. Non si arresta la crescita di pazienti nei reparti Covid degli ospedali umbri (16 in più nelle ultime 24 ore), con le terapie intensive che con 77 posti occupati (4 in più rispetto al giorno precedente) sono quasi al doppio di quanto previsto a livello nazionale come soglia critica (30%).

STRETTA NEGLI OSPEDALI

Fino al 21 febbraio stop a tutte le attività chirurgiche di ricovero programmate procrastinabili e quelle di specialistica ambulatoriale procrastinabili. Chiusura di tutti gli accessi nei nosocomi, con ingresso consentito solo dall’entrata principale con sorveglianza e triage. Sospensione delle visite ai degenti e accesso a chi deve effettuare assistenze solo dopo tampone molecolare negativo e con autorizzazione del direttore sanitario, potenziamento delle misure di sorveglianza del personale, sorveglianza di tutti gli attuali degenti e tampone molecolare a tutti i pazienti in ingresso come già avviene, da ripetere nei negativi a distanza di 48 ore mantenendo l’isolamento degli ingressi. Stesse misure anche per le strutture residenziali extraospedaliere.

SITUAZIONE IN UMBRIA

190 i nuovi casi di coronavirus emersi in Umbria nelle ultime 24 ore su 754 tamponi molecolari e 1.390 antigenici. 66 i guariti e altri 6 decessi, che portano il totale a 840. 66 i guariti. Gli attualmente positivi crescono ancora di 118 e si attestano a 6.902. In aumento anche gli isolamenti fiduciari (+321) con 9.254 umbri raggiunti da questo provvedimento.

SITUAZIONE A GUALDO TADINO

A Gualdo Tadino nelle ultime 48 ore sono stati riscontrati 5 nuovi positivi e 1 guarito, con gli attualmente positivi che risalgono a 56. “Si tratta di casi tutti collegati a cluster già conosciuti – ha detto il sindaco Presciutti – Numeri ancora sotto controllo, ma che potevano essere ancora più contenuti con un surplus di attenzione. Nonostante ciò il nostro comune, con un tasso di positivi per mille abitanti pari a 3,75, si conferma ad oggi il più virtuoso nella zona rossa della provincia di Perugia tra i comuni con più di 10.000 abitanti. Numeri frutto della grande senso civico e di responsabilità dei gualdesi.”

LA RICERCA MEDIACOM043

In effetti, da una ricerca di Mediacom 043, Gualdo Tadino è nettamente il comune con i valori più bassi (3,75), precedendo Castiglione del Lago (4,41), Assisi (4,41) e Todi (4,87). Per quanto riguarda il Distretto sanitario Alto Chiascio, che comprende 6 comuni, Gubbio (6,05) è il comune più impattato dal Covid, Fossato di Vico quello con il valore più basso (0,74). Costacciaro si attesta a 4,31, Scheggia-Pascelupo a 2,25, Sigillo a 1,27. Alto il valore di Nocera Umbra (10,05), Valfabbrica registra 7,44.

NUOVO OSPEDALE DA CAMPO

E’ stato consegnato ufficialmente sabato scorso alla gestione dell’ospedale Santa Maria Misericordia, dopo il collaudo da parte dei tecnici preposti, l’ospedale da campo della Regione Umbria, al momento installato nei pressi del nosocomio di Perugia. La struttura, finanziata dalla Banca d’Italia, è composta da 10 posti di terapia a bassa intensità, 16 di terapia subintensiva e 12 di terapia intensiva ed è dotato di macchinari di ultima generazione. Si tratta, sottolinea la Regione, di una struttura ospedaliera a tutti gli effetti.