“Cuori connessi” al Casimiri nella Giornata Mondiale della Sicurezza Informatica

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale sulla sicurezza informatica, gli studenti delle classi del biennio dell’Istituto d’istruzione superiore “R. Casimiri” di Gualdo Tadino hanno partecipato, in modalità a distanza, a un evento promosso dalla Polizia Postale finalizzato alla sensibilizzazione dei più giovani ad un uso consapevole del web. Nel corso dell’evento in diretta streaming è intervenuto il Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, presentando alcune testimonianze connesse al tema del cyberbullismo.

L’iniziativa ha un indiscusso valore formativo considerata l’attualità delle problematiche connesse alla corretta fruizione di Internet da parte degli adolescenti, soprattutto nel contesto dell’emergenza epidemiologica in atto che ha incrementato notevolmente il fenomeno dell’iperconnessione tra i più giovani.