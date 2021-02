Martiri delle foibe, il ricordo dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino

Pubblicità

Il Giorno del Ricordo è una ricorrenza istituita nel 2004 per commemorare i Martiri delle foibe, gli eccidi accaduti durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi, lungo il confine orientale del nostro Paese.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, si è recato questa mattina presso via Martiri della Foibe deponendo un mazzo di fiori come omaggio alle vittime dell’eccidio. Inoltre le bandiere degli edifici pubblici della città sono state messe a mezz’asta.

“Questa grande e orrenda ferita non può essere scordata – hanno dichiarato il sindaco Presciutti e l’assessore alla Cultura Barbara Bucari – al pari di tanti altri massacri perpetrati da esseri umani nei confronti di altri esseri umani. Solo attraverso la conoscenza ed il ricordo si può pensare di evitare che certi orribili eventi possano ripetersi, anche se purtroppo nella società attuale troppo spesso è presente indifferenza e disinteresse. A maggior ragione, dunque, abbiamo il dovere ed il diritto di far conoscere a tutti la storia recente e passata affinché dalla conoscenza si possano trarre insegnamenti positivi di pace e fratellanza tra i popoli. Avere in città da anni via Martiri delle Foibe è offrire quotidianamente ai cittadini e a coloro che percorrono la strada la possibilità di riflettere e di non rimanere, si spera, indifferenti di fronte a questa tragedia che ha colpito moltissimi italiani al termine della seconda guerra mondiale ”.