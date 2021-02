Tamponi antigenici a prezzi calmierati. Ecco le farmacie dove farli.

Pubblicità

Per promuovere uno screening il più possibile diffuso su base volontaria a partire da oggi, mercoledì 10 febbraio, presso la farmacia Comunale Calai e la farmacia Centrale Capeci sarà possibile per tutti i cittadini effettuare la prenotazione per sottoporsi a tampone rapido antigenico a prezzo calmierato di € 20. Un prezzo inferiore a quello consigliato dalla Regione Umbria.

“Un’opportunità fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale – recita il comunicato stampa del palazzo comunale – e sposata dalle due farmacie”.

Per quanto attiene lo screening già in corso di tutti i bambini ed i ragazzi in età scolare, il Comune di Gualdo Tadino invita chi ancora non avesse usufruito del servizio, in questo caso completamente gratuito, a farlo il prima possibile facendo sempre riferimento alle farmacie sopra indicate.

Per accedere al servizio, sia per gli adulti che per i ragazzi in età scolare, non è richiesta la prescrizione medica, ma è obbligatoria la prenotazione, che può avvenire chiamando i numeri 075.912236 (farmacia Calai) e 075.912260 (farmacia Capeci).

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – per l’avvio di questo screening disponibile per tutta la popolazione gualdese. Un’iniziativa di spessore per la città, che vede la partecipazione di farmacie pubbliche e private che insieme collaboreranno effettuando tamponi rapidi in sicurezza e ad un prezzo calmierato ed accessibile a tutti, con lo scopo di tutelare la salute dei cittadini. In questa difficile fase che stiamo vivendo il tracciamento resta la chiave per contrastare il Covid-19, pertanto invito tutti i gualdesi a partecipare volontariamente a questa campagna”.