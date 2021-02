Polizia Municipale: il bilancio di un anno di Dpcm e ordinanze

Pubblicità

Il comando di Polizia Municipale di Gualdo Tadino, guidato dal comandante Gianluca Bertoldi ha reso noto il bilancio dei controlli effettuati sul territorio per far rispettare le varie ordinanze antiCovid in vigore ormai da un anno.

Nel 2020 sono state controllati 1.459 soggetti in varie situazioni: in strada, su veicoli, all’interno di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali. Sono state acquisite 1.436 autocertificazioni e sono state elevate 42 sanzioni che hanno riguardato la violazione delle norme riguardanti l’obbligo mascherina, gli assembramenti e la disciplina sugli spostamenti delle persone.

Dal 1 gennaio 2021 ad oggi sono già state già elevate 11 sanzioni a pubblici esercizi e privati cittadini per somministrazioni fuori orario, mascherine, assembramenti. I controlli proseguono ovviamente quotidianamente e a tal proposito si ricorda che fino al 21 febbraio 2021 valgono le misure restrittive della “Zona Rossa” contenute nell’Ordinanza Regionale del 6 febbraio scorso.