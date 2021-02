“Smart Working”, su Erreti l’approfondimento sul tema del concorso Corecom vinto dall’emittente

Pubblicità

Quattro appuntamenti (di cui due in secondo ascolto) su Radio Tadino per approfondire lo smart working, tema del recente concorso indetto dal Corecom regionale riservato a televisioni, radio e terzo settore per raccontare per promuovere l’Umbria, vinto da Erreti per il secondo anno consecutivo nella sezione riservata alle emittenti radiofoniche.

“Smart Working – Luci e ombre del vivere connessi” è il titolo delle trasmissioni che andranno in onda lunedì 15, martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19 febbario su Erreti, condotte da Giancarlo Pascolini, nelle quali, insieme agli ospiti, si approfondirà questa tematica che sta cambiando il modo di lavorare e di studiare.

Nel corso della trasmissione verrà riproposto il podcast “Riveder le Stelle” ideato e prodotto da Erreti e realizzato grazie alla collaborazione di Giancarlo Pascolini, Roberto Casaglia, Roberto Balducci, Chiara Acaccia, Carmela De Marte, Giuliana Mariani, Lisa Chiavini e Paolo Casciani.

Questi gli appuntamenti su Erreti: