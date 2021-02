Nuovo successo per Gaia Trionfera: supera con il massimo dei voti il concorso “Civera Online”

Pubblicità

Un altro importante successo per Gaia Trionfera. La giovane violinista gualdese ha raggiunto la votazione massima (100 punti su 100) al Concorso “Civera Online 2021” ed è stata scelta per la stagione dei concerti organizzati dall’Associazione Civera di Bari.

Questa edizione del concorso, promosso da “Nuova Accademia Civera” fondata e diretta a Bari da Mario Valentino Scarangella, è stata di fatto una selezione per individuare musicisti in vista di futuri concerti dal vivo non appena l’emergenza sanitaria sarà conclusa. I concorrenti, provenienti da tutta Italia, hanno prodotto un video con le loro performance e sono stati valutati dalla giuria.

Due le violiniste che hanno superato la selezione: Gaia Trionfera e Annastella Gibboni, le quali, oltre alle loro capacità, hanno sottoposto ai giurati curriculum di grande spessore nonostante la giovanissima età.

Le vincitrici del concorso si esibiranno in pubblico in uno degli eventi che la Nuova Accademia Civera organizzerà non appena saranno riaperti al pubblico teatri e sale da concerto.