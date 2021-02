Corso di formazione online per volontari della Croce Rossa

Pubblicità

La Croce Rossa del territorio di Gualdo Tadino e Nocera Umbra ricerca volontari per attività di tipo “Sociale” – “Sanitaria” – “Emergenza”.

I corsi di accesso si terranno in modalità online su su piattaforma Google Meet. L’Inizio del corso è previsto per il 15 marzo. Per informazioni si può contattare lo 075 912179 – Whatsapp 366/3448804.

La Croce Rossa opera a Gualdo Tadino e Nocera Umbra dal 1994. Ha formato centinaia di volontari sui temi del primo soccorso e dell’educazione sanitaria e ogni anno garantisce decine di servizi in molteplici attività su entrambi i territori comunali e non solo.