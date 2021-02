Covid, salgono ancora i ricoveri. A Gualdo Tadino ulteriore calo di attualmente positivi

Pubblicità

438 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.473 tamponi molecolari e 3.631 antigenici. La situazione è sempre piuttosto difficile nella provincia di Perugia (in quella di Terni si sono registrati appena 38 nuovi positivi), in particolare nei territori dell’Alto Tevere e del folignate.

Così come non si allenta la pressione sugli ospedali, che rispetto a ieri hanno visto aumentare di 7 i ricoveri, per un totale di 554, dei quali 83 (1 in meno rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva

281 i guariti e altri 11 decessi, che fanno avvicinare il totale ai 1.000 nella nostra regione. 933 gli umbri che hanno perso la vita positivi al Covid-19, tra i quali, nelle ultime 24 ore, una persona di Nocera Umbra e una di Casacastalda. Nei giorni scorsi a Gualdo Tadino si era verificato il 17esimo decesso dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi in Umbria crescono di 146 e si attestano a 8.431.

Nelle ultime 48 ore Gualdo Tadino ha fatto registrare un ulteriore calo di attualmente positivi. Nessun nuovo caso è emerso mentre 8 persone si sono lasciati il Covid-19 alle spalle. Ad oggi nel territorio gualdese sono presenti 42 positivi al coronavirus.

Il sindaco Massimiliano Presciutti questa mattina ha avuto un colloquio con il vicepresidente della Giunta Regionale Roberto Morroni. Nella giornata di oggi, le strutture regionali e comunali di competenza, effettueranno in città sopralluoghi presso alcuni locali individuati da utilizzare per la campagna vaccinale.