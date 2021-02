Lions Club Gubbio, donazione all’ospedale di Branca

Pubblicità

Uno spirometro e un pulsossimetro da tavolo con registrazione in continuo: sono questi gli strumenti medicali che il Lions Club Gubbio ha donato all’unità operativa di pediatria e al centro regionale fibrosi cistica dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1. I due dispositivi sono stati consegnati dalla presidente Rita Pannacci e da una delegazione del club nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta il pomeriggio di lunedì 22 febbraio. Erano presenti il direttore medico del presidio ospedaliero, Teresa Tedesco, ed il direttore della pediatria, Guido Pennoni, che si è adoperato per la buona riuscita del progetto.

“Ringrazio a nome di tutta la direzione il Lions Club Gubbio per questa ulteriore donazione e per il sostegno che ci ha sempre offerto. Il contributo che le associazioni danno al nostro ospedale è fondamentale per riuscire a dare sempre di più un servizio efficiente e completo”, hanno dichiarato la dottoressa Teresa Tedesco ed il dottor Guido Pennoni.

La donazione del Lions Club Gubbio è rientrata nell’ambito di una raccolta fondi, promossa per il sesto anno durante il periodo natalizio, denominata “Letterine di Babbo Natale”. Il service ha permesso sia di regalare ai bambini un dono speciale, ossia una risposta personalizzata di Babbo Natale, sia i due dispositivi medici. “Con questa donazione – afferma il Lions – si aggiunge un altro tassello di sostegno e collaborazione pluriennale con il presidio ospedaliero territoriale”.