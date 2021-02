Una risorsa in più in tempi difficili

Le richieste avanzate dall’amministrazione comunale di Fossato di Vico sono state accolte favorevolmente lo scorso 23 febbraio 2021 dal Ministero, che ha assegnato al comune un contributo pari a un milione di euro, destinato alla messa in sicurezza della viabilità locale.

Il Sindaco Monia Ferracchiato, che si dice soddisfatta del risultato, spiega come l’importante investimento sarà utilizzato per la messa in sicurezza della viabilità non facendo ricadere le spese direttamente sui cittadini, investendo su opere urbanistiche strategiche a favore di tutto il territorio, e oltretutto a costo zero per le casse comunali.