Il fisico Luca Gammaitoni: “L’Umbria ha raggiunto il picco”

Pubblicità

“Una settimana fa sembrava un miraggio ma ora è una certezza. Abbiamo raggiunto il massimo nella curva attuale dei contagi e ora, se non faremo qualche nuova terribile sciocchezza (tipo abbandonare la prudenza, assembrarci e non usare la mascherina), possiamo guardare con fiducia i giorni a venire. L’epidemia sta calando (finalmente!) in Umbria.“

Così scrive sul suo profilo Facebook il fisico gualdese Luca Gammaitoni, ordinario di fisica sperimentale all’Università degli Studi di Perugia, pubblicando un grafico a supporto di quanto affermato.

“E’ davvero molto importante mantenere la prudenza e fare i vaccini con la massima velocità – sottolinea ancora il professor Gammaitoni – Ci aspetta una primavera bellissima: non lasciamo che qualche comportamento sbagliato possa portarcela via.”

Per Luca Gammaitoni “altro elemento fondamentale è la conoscenza del territorio – ha detto in una intervista all’Ansa – Questo mi sembra che finora sia un po’ mancato. Quando si manifesta un caso di positività al Covid bisogna intervenire subito con il tracciamento dei contatti, tamponi e quarantena per chi è positivo. Perché il meccanismo di diffusione del virus – conclude il fisico – è lo stesso degli incendi: si fermano solo quando non c’è più nulla da bruciare o da infettare”.

“Nella curva in alto, con i numeretti, l’andamento dei nuovi contagi, ogni giorno – spiega il grafico il professor Gammaitoni – E’ una specie di velocità dell’epidemia. La curva blu indica che l’andamento medio è orientato verso il basso: un ottimo segnale che l’epidemia rallenta- Nella curva in basso, l’andamento degli attualmente positivi. Anche in questo caso la curva blu indica che questo numero sta calando.“

LA SITUAZIONE – In effetti i numeri sembrano dare ragione a quanto affermato da Luca Gammaitoni. Nelle ultime 24 ore si è registrato in Umbria ancora un calo di attualmente positivi al Covid: oggi 8.141, 74 in meno di ieri. 212 i nuovi casi (su 2.230 tamponi molecolari e 2.229 antigenici) con 273 guariti. Purtroppo si sono verificati altri 13 decessi, che portano il totale a 1.050. Aumentano invece i ricoveri, dopo che nel giorno precedente erano diminuiti. Nelle ultime 24 ore ci sono 14 pazienti in più nei reparti Covid, dei quali 77 (1 in più) in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino gli ultimi dati comunicati dal sindaco Massimiliano Presciutti attestano un ulteriore calo di attualmente positivi, con 1 nuovo caso e 3 guariti, con 30 persone che ad oggi sono ancora alle prese con il coronavirus.