Covid, calano gli attualmente positivi ma crescono le intensive. 8 guariti a Gualdo Tadino

301 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.629 tamponi processati, dei quali 4.247 molecolari. 457 i guariti, ma altri 5 decessi, che portano il totale a 1.067. Gli attualmente positivi tornano sotto quota 8.000 e si attestano a 7.938, 161 in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali, dopo la risalita degli ultimi giorni, tornano a scendere i ricoveri, ma aumentano le terapie intensive: 514 i pazienti con Covid presenti nei nosocomi umbri (10 in meno rispetto a ieri), dei quali 83 (5 in più) si trovano in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino negli ultimi giorni si è registrato un solo nuovo caso a fronte di 8 guarigioni. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti che ha fatto sapere che ad oggi sono scese a 24 le persone positive al coronavirus presenti nel territorio comunale.