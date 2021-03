Bellezza e forza, iniziativa di FantasyArt per valorizzare la donna

Pubblicità

FantasyArt, associazione culturale di Sigillo con presidente Paola Petrini Rossi, opera da più di 18 anni realizzando rappresentazioni con abiti realizzati con materiale di recupero, bodyart, cantanti, attori e ballerini promuovendo un evento che coinvolge per la realizzazione più di cento artisti. Questo spettacolo, che cambia ogni anno, è stato portato in molte città umbre e anche fuori regione. Adesso è nato un nuovo progetto per le donne “che ci sta molto a cuore – sottolineano dall’associazione – visto anche che il direttivo è composto per la maggioranza da donne”.

Molte donne, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro, devono giostrarsi nel quotidiano tra computer, figli e marito o compagno, a volte violenti o irascibili. In questo contesto non facile e triste, l’associazione vuole rimarcare il ruolo fondamentale della donna nella società e ricordare ad ognuna che la bellezza salverà il mondo e che sono belle e forti.

“Attraverso una rete virtuale solidale tramite canali social, abbiamo invitato le donne umbre a scattarsi delle foto e ad inviarle tramite email all’associazione.”

Due le regole da rispettare: gli abiti indossati devono essere confezionati dall’associazione FantasyArt o da istituti professionali superiori con indirizzo moda o dalle donne stesse. Questo primo vincolo perché si vuole evidenziare il Made in Italy e quindi il concetto di ricerca, innovazione e qualità.

Il secondo punto è lo sfondo o co-attore della foto che deve essere uno scorcio paesaggistico umbro.

Il progetto alla sua prima edizione ha riscosso molto successo e l’associazione si è detta onorata ed orgogliosa nel visionare immagini di donne forti, fiere e raggianti incorniciate dal verde della nostra Umbria che fa dimenticare anche solo il tempo di uno scatto il periodo rosso che stiamo vivendo.