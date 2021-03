Covid, più guariti che nuovi casi. A Gualdo Tadino arriva il punto per le vaccinazioni

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono nuovamente registrati più guariti dal Covid-19 che nuovi casi positivi. 295 le infezioni emerse a fronte di 3.738 tamponi molecolari e 2.763 test antigenici. 7 i nuovi decessi, con gli attualmente positivi che scendono a 7.603, 134 in meno.

Situazione stabile sotto il profilo dei ricoverati (517, uno in meno rispetto a ieri), ma nuovo record di pazienti in terapia intensiva: attualmente sono 86 le persone presenti in questi reparti, 4 in più nelle ultime 24 ore.

LA SITUAZIONE A GUALDO TADINO – A Gualdo Tadino continua il calo degli attualmente positivi, anche se nelle ultime 48 ore c’è stato un lieve rialzo di nuovi casi: 5 le nuove positività emerse con 6 guarigioni, che porta il totale a 23 persone ancora alle prese con il coronavirus nel territorio comunale.

Il sindaco Presciutti, nel comunicare l’aggiornamento dei dati, ha voluto precisare la discrepanza che si rileva con quelli pubblicati dalla Regione (oggi per Gualdo Tadino riporta 33 attualmente positivi): “I nostri dati sono puntuali ed aggiornati quotidianamente poiché frutto delle comunicazioni ufficiali che la USL di competenza ci fa pervenire – ha detto – I nostri dati inoltre vengono inviati giornalmente al gestore della raccolta rifiuti e alle forze dell’ordine per quanto di competenza.“

UFFICIALIZZATO IL NUOVO PUNTO VACCINALE – Il sindaco Massimiliano Presciutti, nelle sue comunicazioni, ha ufficializzato l’attivazione del punto vaccinale a Gualdo Tadino. “Martedì prossimo faremo l’ultimo sopralluogo presso il Centro della Terza Età in Piazza Federico II di Svevia (il piazzale del mercato) con Usl, Regione e tecnici. Contiamo di partire nel tempo più breve possibile.”