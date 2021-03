Tirreno-Adriatico, il Lions Club dona 40 copie della guida turistica su Gualdo Tadino

Pubblicità

Continuano ad arrivare i contributi, non solo economici, che le attività e le associazioni del territorio stanno dando al Comune di Gualdo Tadino nel sostenere attivamente l’organizzazione della terza tappa della 56° edizione della Tirreno-Adriatico che si arriverà a Gualdo Tadino venerdì 12 marzo (Monticiano-Gualdo Tadino di km 219).

Il Lions Club Gualdo Tadino ha donato al sindaco 40 copie della guida turistica “Gualdo Tadino e dintorni”, da consegnarsi poi agli ospiti istituzionali e non, presenti alla corsa a tappe.

La donazione è stata effettuata dal presidente Lions Club Gualdo Tadino Francesco Bartelli, coadiuvato dal segretario del Club Enrico Amoni e dal tesoriere Paolo Forconi.

“Ringrazio il Lions Club Gualdo Tadino – ha detto il sindaco Presciutti – per la generosità mostrata ed il contributo dato nel sostenere attivamente l’organizzazione di questo grande evento sportivo internazionale che porta il nome della Tirreno-Adriatico. Questa preziosa pubblicazione da voi realizzata racconta la storia, le tradizioni, i luoghi e la cultura della nostra città e servirà a promuovere e far conoscere Gualdo Tadino”.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018, venerdì 12 marzo anche la Corsa dei Due Mari farà tappa a Gualdo Tadino per un altro evento di assoluto richiamo.

“In questo particolare e difficile momento storico condizionato pesantemente dalla pandemia legata al Covid-19 – ha concluso il sindaco Presciutti – ospitare un evento così importante a Gualdo Tadino rappresenta un tangibile segno di speranza per una pronta ripresa della nostra comunità sotto tutti i punti di vista. L’amministrazione comunale sta lavorando alacremente per organizzare nel migliore dei modi questo storico appuntamento con lo scopo di rilanciare l’economia, il turismo, l’immagine della città di Gualdo Tadino e dei suoi operatori commerciali e delle strutture ricettive per ripartire al meglio insieme e sconfiggere il Coronavirus. Ringrazio quindi tutti coloro che stanno offrendo un contributo concreto nell’organizzare questo grande evento”.