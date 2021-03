Perugia-Ancona: lavori in corso tra Fossato di Vico e Branca

Pubblicità

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”. A partire da domani, mercoledì 10 marzo, sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra Fossato di Vico e Branca. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il traffico in direzione Perugia sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo “Gualdo Tadino/Roma” e rientro allo svincolo di Branca.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 maggio. I lavori comprendono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

L’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.