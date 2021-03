Tutto pronto a Gualdo Tadino per l’arrivo della terza tappa della Tirreno-Adriatico

Pubblicità

Arriverà oggi a Gualdo Tadino, proveniente da Monticiano, dopo 219 km la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Nell’attesa, nella serata di giovedì la Rocca Flea si è tinta dei colori della Corsa dei Due Mari.

Dopo la partenza in terra toscana, la carovana viaggerà verso est. Una volta giunti in Umbria, i corridori passeranno per Lisciano Niccone, Umbertide e Gubbio. Poi, una volta transitati per Branca, entreranno nel territorio comunale gualdese.

Proseguiranno per la S.P.241 di San Pellegrino. A 4 km dall’arrivo si immetteranno sulla Flaminia percorrendola in direzione sud. Per l’ultimo chilometro, invece, devieranno a sinistra per prendere Viale Roma e lo percorreranno tutto sino agli ultimi metri previsti in Viale Giorgio Mancini, zona giardini pubblici.

In base alla cronotabella, l’arrivo a Gualdo Tadino è previsto tra le 15:58 e le 16:29

Date le circostanze dovute alla pandemia, non sarà possibile vedere dal vivo l’arrivo di tappa, che sarà interdetto al pubblico nell’ultimo km. In tv, invece, la tappa sarà trasmessa su Rai Sport dalle 14:30 e su Rai Due dalle 15:15, oltre che Eurosport 2. La Tirreno-Adriatico viene trasmessa in 151 Paesi del mondo da 14 network.

CHIUSURA AL TRAFFICO – La Polizia Municipale di Gualdo Tadino, su disposizione della Prefettura di Perugia, ha ordinato la chiusura dalle ore 11 alle ore 12 di sabato 16 marzo di tutte le strade di accesso della via Flaminia. La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, cioè fino al passaggio del veicolo con il cartello “Fine Corsa”.

VARIAZIONI DELLA VIABILITA’