Lunedì 15 marzo Anthony Scaramucci diventerà cittadino onorario di Gualdo Tadino

Lunedì prossimo Anthony Scaramucci riceverà la cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino. L’assegnazione dell’onorificenza avverrà nel corso del consiglio comunale convocato per le ore 15 e al quale parteciperà in videoconferenza da New York il finanziere italoamericano.

Dopo l’incontro, sempre in conference call, avuto con il sindaco Massimiliano Presciutti lo scorso mese di febbraio grazie alla collaborazione dell’esperto di affari pubblici e diplomazia pubblica Diego Massimiliano De Giorgi, sono stati portati all’attenzione del consiglio comunale di Gualdo Tadino gli atti per l’assegnazione della benemerenza, che verrà trattata dalla massima assise cittadina lunedì 15 marzo alla presenza in remoto dello stesso Scaramucci.

Il nipote del gualdese Alessandro Scaramucci, partito alla volta degli Stati Uniti nel 1920 insieme alla moglie, la fossatana Celestina Moriconi il cui collegamento con Gualdo Tadino fu portato alla luce da Gualdo News nel 2017, sarà così insignito dell’importante riconoscimento, assegnato in passato ad altri illustri discendenti di questa terra quali l’imprenditore e presidente della Niaf Frank Stella e dell’ex ministro del governo francese Aurélie Filippetti.