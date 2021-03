Pubblicità

Anthony Scaramucci è cittadino onorario di Gualdo Tadino. Scaramucci è attualmente Managing Partner di SkyBridge Capital, Chairman di SALT e membro del Council on Foreign Relations.

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di lunedi 15 marzo durante la seduta del Consiglio comunale, alla quale ha partecipato in collegamento video dagli Stati Uniti lo stesso Anthony Scaramucci, che si è presentato formalmente alla città di Gualdo Tadino nella riunione della massima assise cittadina, ricevendo dai consiglieri comunali un voto unanime per la concessione del più importante riconoscimento che il Comune può assegnare a un personaggio ritenuto strettamente legato alla città per il suo impegno o per i suoi meriti.

Ed è stata anche la prima volta che una cittadinanza onoraria venisse conferita in videoconferenza. Scaramucci è un importante imprenditore, finanziere e politico, che ha ricoperto il ruolo di Direttore delle Comunicazioni della Casa Bianca (White House Director of Communications) per 11 giorni con il Presidente Donald Trump e quello di Senior Vice President e Chief Strategy Officer della Export-Import Bank of the United States, oltre che conduttore televisivo.

Il prestigioso riconoscimento sarà personalmente consegnato a Scaramucci in una cerimonia ufficiale che avrà luogo non appena le condizioni sanitarie miglioreranno e consentiranno al finanziere di arrivare in Italia. Nell’occasione sarà accompagnato dall’amico fraterno di lunga data Diego Massimiliano De Giorgi, finanziere, executive chairman di Kauris Holdings Limited, esperto di affari pubblici nonché socio e consigliere personale di Anthony Scaramucci, che è stato fondamentale nel ruolo di mediatore dell’incontro tra il sindaco e il finanziere italo-americano.

“Dopo anni di ricerche – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – finalmente con la preziosa e attiva collaborazione del dottor Diego Massimiliano De Giorgi, che ringrazio personalmente per aver facilitato l’incontro, oggi con l’ultimo passaggio in Consiglio Comunale si è concretizzato l’iter necessario al conferimento della cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino a Anthony Scaramucci.”

Presciutti, che nel suo discorso ha ricordato come sia stata determinante la ricerca di Gualdo News che nel 2017 fece conoscere i legami di Scaramucci con la sua terra di origine.

“E’ senza dubbio un vero onore per l’amministrazione comunale e per la città poter conferire la massima onorificenza cittadina ad un personaggio come il dottor Scaramucci – ha detto ancora il sindaco nel suo intervento – Le origini e la storia della famiglia del Dott. Anthony Scaramucci sono intimamente legate alla storia della città di Gualdo Tadino e ciò non può che rappresentare un grande motivo di orgoglio e vanto per tutta la comunità gualdese. Il nonno del dottor Scaramucci, Alessandro, nato a Nasciano il 12 maggio 1890, è emigrato negli Stati Uniti d’America il 25 ottobre 1920 sulla nave “Leopoldina” della società CGT, mentre la moglie, Celestina Marconi, lo seguì il 2 agosto 1921. Da Alessandro e Celestina Marconi nacque Alessandro Junior nel 1935 che sposò Marie DeFeo e dalla quale ebbe il 6 gennaio 1964 a Long Island, New York, Anthony Scaramucci. Il dottor Scaramucci negli Stati Uniti si è contraddistinto come imprenditore, finanziere, politico e uomo di successo, tanto da ricoprire oltre al prestigioso ruolo di Direttore delle Comunicazioni della Casa Bianca (White House Director of Communications) per 11 giorni con il Presidente Donald J. Trump anche quello di Senior Vice President e Chief Strategy Officer della Export-Import Bank of the United States, sempre rimarcando con spiccato orgoglio la sua origine italiana e, in particolare, gualdese. Dopo anni di ricerche, l’incontro tra me e il Dott. Anthony Scaramucci si è concretizzato nel mese di gennaio 2021, grazie ai buoni uffici del suo amico fraterno di lunga data dottor Diego Massimiliano De Giorgi, finanziere, Executive Chairman di Kauris Holdings Limited, esperto di affari pubblici nonché socio e consigliere personale del dottor Scaramucci. Oggi con questo ultimo passaggio in Consiglio comunale abbiamo concluso l’iter burocratico per il conferimento della cittadinanza onoraria, il prossimo passaggio è la cerimonia di consegna che speriamo di poter organizzare il prima possibile. L’origine gualdese del Dott. Anthony Scaramucci ci inorgoglisce molto e la possibilità di averlo presto nostro ospite a Gualdo Tadino, non appena le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria lo permetteranno, ci rendono entusiasti”.

.

Durante il Consiglio comunale, presentandosi nella massima assise cittadina, Scaramucci ha mostrato grande emozione e soddisfazione per il conferimento di questo riconoscimento, che ha per lui un significato particolare, ed ha rimarcato come sia da sempre molto legato a Gualdo Tadino, dove si era recato l’ultima volta nel 1985, poco più che ventenne, in occasione di una visita ad un fratello di suo nonno.

“Sono molto emozionato ed estremamente grato di ricevere la cittadinanza onoraria della città di Gualdo Tadino – ha detto – La mia famiglia ed io abbiamo un legame molto forte e particolare con la vostra città e sono cresciuto cercando di far rimanere vivo e forte questo legame il più possibile, tramandando ai miei figli e alla mia famiglia tutti i miei ricordi e l’orgoglio delle mie origini italiane e gualdesi. Ricevere questo riconoscimento è estremamente importante per me e mi auguro possa stringere ancor di più il legame affettivo tra la vostra splendida città, l’Italia e la mia famiglia oltre ad essere la base sulla quale poter collaborare su progetti più ampi. Vorrei ringraziare, in modo particolare, il sindaco Massimiliano Presciutti, la Giunta comunale e i Consiglieri Comunali per avermi insignito di tale onorificenza. Un particolare ringraziamento va al mio amico fraterno di lunga data, Dott. Diego Massimiliano De Giorgi, per aver reso possibile tutto questo. Vorrei infine mandare un caloroso saluto a tutta la cittadinanza di Gualdo Tadino che conto di poter incontrare, insieme alla mia famiglia, non appena le condizioni di emergenza sanitaria lo consentiranno”.

Anthony Scaramucci ha infine ringraziato il Comune di Gualdo Tadino per il pezzo in ceramica della tradizione gualdese donato alla sua famiglia, che è stato particolarmente apprezzato anche dai suoi genitori, unitamente all’albero genealogico curato dallo storico gualdese Daniele Amoni.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A ANTHONY SCARAMUCCI