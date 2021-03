Bando per le comunità educanti, sabato incontro online promosso da Educare alla Vita Buona

Pubblicità

L’associazione di promozione sociale Educare alla Vita Buona (EVB), d’intesa con l’assessorato al Welfare del Comune di Gualdo Tadino, propone un incontro on-line sabato 20 marzo alle ore 16 per presentare le caratteristiche del nuovo “Bando per le Comunità Educanti” pubblicato da Con i Bambini – Impresa Sociale e raccogliere suggerimenti e manifestazioni di interesse da parte di quanti volessero cogliere le opportunità che esso offre:

Il Bando mira a identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. Si rivolge quindi ad enti ed associazioni che lavorano con e per i giovani, a partire dagli istituti scolastici, i comuni, le associazioni educative, sportive e culturali.

In vista della possibile partecipazione al Bando, la cui scadenza è fissata al 30 aprile prossimo, l’associazione EVB invita dunque quanti sono interessati all’incontro di brainstorming e di raccolta di idee di sabato 20 marzo, a partire dai rappresentanti di enti e associazioni che nel Convegno dello scorso 9 ottobre hanno sottoscritto il Patto Educativo Territoriale.

Tra gli obiettivi di quest’ultimo, c’era appunto l’intenzione di favorire la co-progettazione e la partecipazione comune a bandi ed iniziative educative per il territorio della Fascia Appenninica umbra. Inoltre, si mirava alla costituzione di un polo territoriale di eccellenza educativa, da vedersi anche come frutto dei due progetti RETE! e WELL TREE che stanno entrando ormai nella fase finale.

Per partecipare all’incontro del 20 marzo, si può richiedere il link di MEET, scrivendo un messaggio email a: progettorete@educareallavitabuona.it, oppure visitare (dal giorno prima dell’incontro) la pagina del progetto RETE! dedicata al Patto Educativo Territoriale:

https://www.educareallavitabuona.it/home/rete/dal-patto-educativo-al-polo-territoriale