Incontro Comune-Sindacati, tracciate le linee di indirizzo per il bilancio 2021

Pubblicità

Nei giorni scorsi, su richiesta di Cgil, Cisl e Uil e delle organizzazioni dei pensionati Fnp-Cisl, Spi-Cgil e Ulp-Uil, si è tenuto un incontro tra i sindacati e il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, presente insieme all’assessore al bilancio Marco Parlanti. I due amministratori hanno illustrato le linee di indirizzo per il bilancio previsionale 2021 e lo stato di avanzamento di alcune iniziative e progettualità.

Sindaco e assessore hanno messo in evidenza la situazione finanziaria positiva del Comune di Gualdo Tadino, nonostante le criticità delle finanze pubbliche dovute agli impegni straordinari determinati dalla pandemia Covid-19 alla quale in diverse forme i Comuni sono stati chiamati ad impegnarsi anche finanziariamente, per dare risposte in modo particolare alle persone più in difficoltà e al sistema delle imprese, in modo particolare a quelle di piccole dimensioni.

In relazione al quadro esposto, amministrazione comunale di Gualdo Tadino e sindacati, anche sulla base delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali nei precedenti incontri e in relazione alla situazione sociale che stanno vivendo le persone, le famiglie e le imprese, hanno deciso di assumere queste linee di indirizzo:

Mantenimento degli attuali livelli di servizio destinati alle persone e alle famiglie.

Conferma delle tariffe e/o contribuzioni attualmente applicate nei servizi socio assistenziali e didattiche.

Conferma delle aliquote su standard medio basse.

Conferma dell’offerta dei servizi educativi primari, quale risposta aderente alle esigenze delle famiglie.

Mantenimento delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

Interventi verso i soggetti più deboli, attraverso servizi gratuiti e sgravi dei costi per i servizi.

Conferma della soglia a 13.000 euro per la quota di esenzione dell’addizionale Comunale Irpef.

Impegno di valutare la possibilità di inserire aliquote progressive anche alla luce di una revisione dell’impianto normativo che a livello governativo è in discussione, cosi come richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Impegno di valutare la possibilità di inserire aliquote progressive anche alla luce di una revisione dell’impianto normativo che a livello governativo è in discussione, cosi come richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Non incrementare le aliquote tributarie, prevedendo interventi di sostegno per le imprese colpite duramente per le restrizioni determinate da Covid 19.

Conferma del processo di razionalizzazione degli uffici, riorganizzando la macchina pubblica.

Sviluppo di investimenti per attività turistiche recettive.

Conferma da parte della amministrazione di promuovere per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, la sicurezza e il recupero dell’evasione un’azione con soggetti specializzati per mettere a regime queste problematiche attraverso anche una riorganizzazione nella gestione di queste attività.

Recupero da parte dell’amministrazione della gestione delle palestre cittadine.

Iniziative dell’amministrazione per sostenere e favorire il sistema imprenditoriale locale.

Implementazione dei progetti previsti per le Aree Interne.

Sollecitazione alle Regione Umbria del recupero della area dell’Ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino per un polo della Salute, comprensivo della Casa della Salute, come richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Condivisione delle proposte, illustrate dal sindaco, avanzate dall’amministrazione comunale alla Regione dell’Umbria da inserire nelle richieste dell’Umbria per il Recovery Plan Italia.

Il sindaco ha anche informato la delegazione sindacale che la Regione Umbria ha recepito la richiesta dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino di realizzare un punto vaccinale per incrementare la campagna vaccinale nel territorio cittadino e per agevolare i cittadini alla vaccinazione.