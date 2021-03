Il Lions Club dona buoni spesa al Banco di Solidarietà

Pubblicità

Dopo le donazioni del periodo natalizio, anche in occasione della Pasqua il Lions Club di Gualdo Tadino ha voluto dare il proprio sostegno in favore dei più bisognosi, attraverso la donazione di buoni spesa all’Associazione Banco di Solidarietà.

Tra le due realtà associative, presiedute rispettivamente da Francesco Bartelli e da Giuseppe Ascani, era stato adottato un protocollo d’intesa volto ad una collaborazione per fronteggiare situazioni di povertà presenti sul territorio e questa nuova donazione del Lions Club gualdese consolida una sinergia che va avanti ormai da diversi anni.

“Questa importante collaborazione – ha detto Francesco Bartelli – vuole dimostrare come sinergie istituzionali, associative e civiche diventino ancora più forti, in modo tale da affrontare i problemi del territorio ed essere più sensibili, unendo le forze”.

In particolare, a causa della grave crisi economica accentuata dall’emergenza Covid 19, che ha determinato un aumento preoccupante delle criticità di approvvigionamento alimentare di numerosi nuclei familiari, Lions Club e Banco di Solidarietà hanno implementato un percorso di aiuto, tramite la donazione di buoni spesa da consegnare direttamente alle famiglie in difficoltà ma nello stesso tempo utili anche per l’acquisto di generi di prima necessità da parte del Banco stesso per l’approvvigionamento del magazzino.

Infatti, a causa della pandemia in corso, quest’anno non è stato possibile organizzare la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che in una sola giornata consentiva di raccogliere circa 70 quintali di prodotti alimentari, consentendo di avere preziose scorte in magazzino da utilizzare in primavera. Pertanto, le donazioni dei buoni spesa effettuate dal Lions Club rivestono ancora maggiore importanza in questo particolare periodo storico dove anche le attività solidaristiche risentono degli effetti dell’emergenza sanitaria.