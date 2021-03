Wald Music Studio: webinar gratuiti su studio di registrazione, composizione e canto

Pubblicità

La sala prove e studio di registrazione Wald Music Studio di viale Don Bosco a Gualdo Tadino ha presentato il programma di cinque giorni di incontri online dal tema “Dal live allo studio di registrazione, dalla composizione al canto“. I webinar, tenuti da professionisti del settore, sono gratuiti con attestato di frequenza valido per i crediti scolastici o PCTO. Per l’iscrizione basta inviare una mail entro il 25 marzo all’indirizzo waldmusicstudio.gt@gmail.com.

“All’interno del progetto ‘WellTree’ – si legge nel comunicato stampa – viene attivato un ciclo di formazione gratuita nel campo musicale. ​Dagli aspetti tecnici di utilizzo del mixer in live e da studio, al canto, alla composizione musicale. La formazione sarà gratuita ed aperta a tutti. Un grande occasione per parlare direttamente a professionisti del settore e porre loro domande, ma anche sottoporre idee da sviluppare”. Per il calendario dei corsi, che vanno dalla gestione di uno studio di registrazione allo sviluppo di un’idea musicale cliccate qui.

La Wald Music Studio è stata realizzata con i fondi del progetto Well-Tree presentato dall’Associazione Educare alla Vita Buona in collaborazione con un’ampia rete di enti del terzo settore ed istituzioni per il bando “Welfare di comunità” finanziato dalla Cassa di risparmio di Perugia.