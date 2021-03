L’auto si chiude con il bimbo dentro. Attimi di paura a Nocera Umbra

Pubblicità

Paura sì, e anche tanta, ma fortunatamente nessuna conseguenza per un bimbo di 17 mesi di Roma rimasto chiuso accidentalmente in macchina ieri sera intorno alle 21.30 in località Bagnara di Nocera Umbra.

Il piccolo era seduto su seggiolino posteriore ed è stato distratto dalla madre fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco di Gaifana, che hanno subito aperto lo sportello dell’autovettura mettendo in salvo il bambino. L’auto, una Skoda bianca, si sarebbe chiusa automaticamente e con le chiavi rimaste sul posto del conducente.