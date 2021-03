Morroni: “Sostegno a investimenti e promozione del settore vitivinicolo”

Pubblicità

“La Regione Umbria considera strategico il settore vitivinicolo per la qualità della produzione locale e la capacità di competere ed espandersi nel mercato”. È quanto ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni, in merito alle misure dell’Ocm Vino (Organizzazione Comune di Mercato) dedicate alla filiera umbra per la campagna 2020/2021.

“La Giunta regionale – ha reso noto l’assessore – ha deliberato in questi giorni di utilizzare parte delle nuove risorse assegnate al Programma nazionale di sostegno del settore vino a beneficio dell’attuazione delle Misure “Investimenti” e “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi. Tale decisione consentirà di allargare significativamente la platea dei beneficiari delle misure, stante l’elevato flusso di domande di partecipazione ai bandi 2020/2021”.

Nella fattispecie, la rimodulazione degli interventi, che ha permesso di accrescere le risorse per un importo pari a circa 800mila euro, ha riguardato gli investimenti annuali, materiali e immateriali, in impianti di trasformazione e commercializzazione del vino, e i progetti di promozione sul piano internazionale da realizzare nell’immediato futuro ai fini dell’acquisizione e del consolidamento di nuovi mercati di esportazione.

“Con questo atto, l’esecutivo regionale ha inteso testimoniare la spiccata attenzione verso il settore e la volontà di premiare le imprese vitivinicole del territorio – ha concluso l’assessore Morroni – che, pur in una situazione congiunturale segnata dalla crisi pandemica, hanno mostrato l’interesse a rafforzare il proprio ruolo attraverso investimenti innovativi e attività di carattere promozionale”.