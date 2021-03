Auto contro camion a Fossato di Vico, un ferito. Serie di interventi dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Un incidente tra un autoarticolato e una vettura si è verificato oggi pomeriggio nei pressi dell’imbocco della Perugia-Ancona, nel comune di Fossato di Vico. Nell’urto il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Branca. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana e i carabinieri della locale stazione per i rilievi.





I Vigili del Fuoco di Gaifana sono stati impegnati anche in altri due interventi: nel primo hanno recuperato un camion da cava, nel territorio di Nocera Umbra, uscito fuori strada in un tornante in discesa. Per procedere alle operazioni è stata chiama l’autogrù arrivata dalla sede centrale di Perugia.

Nel pomeriggio l’altro intervento, questa volta nella frazione Rigali di Gualdo Tadino, dove i pompieri hanno messo in sicurezza il tetto di un edificio. In seguito al forte vento alcuni coppi pericolanti erano diventati un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

