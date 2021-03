Covid: 14 decessi in Umbria, calano i ricoveri. A Gualdo Tadino lunedì parte il punto vaccinale

Pubblicità

Tornano a scendere i ricoveri in Umbria, dopo che nella giornata di ieri erano cresciuti notevolmente. La diminuzione è anche dovuta all’alto numero di decessi, 14 di cui 3 a Gubbio, il secondo picco dopo che il 18 febbraio se ne erano verificati 15.

Al momento nei reparti Covid degli ospedali umbri sono assistite 450 persone (11 in meno rispetto al giorno precedente), delle quali 67 (6 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono 174 i nuovi casi emersi su 3.856 tamponi e 3.669 test antigenici, con un tasso di positività per i soli molecolari del 4,5% e del 2,3% complessivamente. Prosegue il calo degli attualmente positivi, 20 in meno, per un totale di 5.383. Negli ultimi 7 giorni si è registrata una diminuzione di 522 persone alle prese con il coronavirus.

LA SITUAZIONE A GUALDO TADINO – Anche il trend gualdese rispecchia quello regionale. Il sindaco Presciutti ha comunicato che negli ultimi 4 giorni sono stati individuati 5 nuovi casi con 8 guarigioni. Gli attualmente positivi scendono così a 17.

Lo stesso primo cittadino ha comunicato che lunedì prossimo, 29 marzo, aprirà “salvo intoppi” il punto vaccinale di Gualdo Tadino, in piazza Federico II di Svevia (piazzale del mercato), presso la sede dell’Associazione Terza Età. “Un risultato che abbiamo fortemente voluto e frutto di un grande lavoro di squadra”, ha detto.

65MILA VACCINI IN ARRIVO – Sono poco meno di 65 mila le dosi di vaccino anti Covid attese in Umbria entro la fine di marzo. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Nella giornata di lunedì sono state infatti consegnate 5.800 dosi di vaccino Moderna, mentre sono in arrivo 2.000 di AstraZeneca e 11.700 di Pfizer. Entro la fine del mese – ha spiegato ancora Coletto – la previsione di consegna è per il 29 marzo: arriveranno altre 18.200 dosi di AstraZeneca, 8.400 di Moderna e 18.720 di Pfizer. (ANSA)