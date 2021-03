Federica Cacciamani incontra gli studenti del Polo Liceale Mazzatinti

Pubblicità

Sarà una sorta di ritorno a casa per Federica Cacciamani, giovane ricercatrice eugubina, docente di neuroscienze all’Università Sorbonne di Parigi, che ha frequentato il Liceo Mazzatinti prima di spiccare il volo e di essere pluripremiata come giovane ricercatrice in ambito neuro scientifico.

Federica è attesa dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Sportivo, in video conferenza, per venerdì 26 marzo 2021 per parlare di “Memoria e Neuroscienze”.

La dottoressa Cacciamani ha preparato l’incontro con i giovani studenti: “La memoria umana non è unitaria ma costituita da un insieme di sistemi: ciascun sistema di memoria, con le proprie funzioni e peculiarità, ci permette di memorizzare un tipo diverso di ricordi. Uno di questi sistemi è rappresentato dalla memoria episodica, che ci permette di conservare e rievocare episodi del nostro passato. La memoria episodica è per natura fallace, incline all’errore. In questa lezione esploreremo in che modo la nostra memoria può ingannarci e perché.”

Una bella opportunità di conoscenza per gli studenti.